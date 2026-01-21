Котенок: войска РФ взяли под контроль Новый Донбасс под Добропольем

Российские подразделения выбили украинских боевиков из поселка Новый Донбасс под Добропольем, сообщил в среду в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Новый Донбасс перешел под контроль наших штурмовиков», — написал он.
Котенок сообщил также о выходе подразделений РФ к Доброполью и заходе российских штурмовиков на юго-восточные окраины города.
Согласно сведениям военкора, на добропольском направлении войска РФ ведут бои в селе Вольное, в районе рудников у Кучерова Яра, а также к северо-западу от Шахова. Кроме того, российские военные атакуют позиции украинских боевиков в районе города Белицкое.
Ранее в ВСУ заговорили об ухудшении положения украинских боевиков в Белицком из-за ударов российской авиации. Были опубликованы кадры уничтожения бомбами пункта временной дислокации боевиков 158-й мехбригады ВСУ в окрестностях города. Также сообщалось о применении реактивных систем залпового огня «Град» для поражения позиций ВСУ в районе Белицкого.