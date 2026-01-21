Котенок: войска РФ взяли под контроль Новый Донбасс под Добропольем

Согласно сведениям военкора, на добропольском направлении войска РФ ведут бои в селе Вольное, в районе рудников у Кучерова Яра, а также к северо-западу от Шахова. Кроме того, российские военные атакуют позиции украинских боевиков в районе города Белицкое.