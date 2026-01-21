В российском МИДе считают спор о Гренландии наследием колониальной эпохи

Глава МИД РФ подчеркнул, что Гренландия не является «естественной частью» Дании. Он заявил, что остров не был естественной частью ни Норвегии, ни Дании, а его присоединение стало результатом колониального завоевания. При этом, по словам Лаврова, то, что нынешним жителям может быть комфортно в существующем статусе, не отменяет того факта, что проблема бывших колониальных владений становится все более острой.