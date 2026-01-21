В российском МИДе считают спор о Гренландии наследием колониальной эпохи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что конфликт вокруг Гренландии напрямую связан с последствиями колониальной эпохи. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году.
Лавров напомнил, что Гренландия на протяжении веков фактически была колонией: сначала Норвегии, затем — Дании. По его словам, лишь к середине XX века оформилась договоренность, по которой остров вошел в состав Дании уже не как колония, а как ассоциированная территория, связанная в том числе с Европейским союзом.
Глава МИД РФ подчеркнул, что Гренландия не является «естественной частью» Дании. Он заявил, что остров не был естественной частью ни Норвегии, ни Дании, а его присоединение стало результатом колониального завоевания. При этом, по словам Лаврова, то, что нынешним жителям может быть комфортно в существующем статусе, не отменяет того факта, что проблема бывших колониальных владений становится все более острой.
Новая волна обсуждений вокруг Гренландии началась после заявлений президента США Дональда Трампа. Он неоднократно говорил о необходимости присоединения острова к США. Еще в первый срок Трамп предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выражал уверенность, что ее можно аннексировать. Ранее заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер также ставил под сомнение право Дании контролировать остров и заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов.
Гренландия входит в состав Дании как автономная территория. В 1951 году США и Дания подписали Договор о защите Гренландии, дополнив им союзнические обязательства в рамках НАТО. Согласно документу, Вашингтон обязался защищать остров в случае угрозы агрессии.
