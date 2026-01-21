Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В российском МИДе считают спор о Гренландии наследием колониальной эпохи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что конфликт вокруг Гренландии напрямую связан с последствиями колониальной эпохи.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что конфликт вокруг Гренландии напрямую связан с последствиями колониальной эпохи. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году.

Лавров напомнил, что Гренландия на протяжении веков фактически была колонией: сначала Норвегии, затем — Дании. По его словам, лишь к середине XX века оформилась договоренность, по которой остров вошел в состав Дании уже не как колония, а как ассоциированная территория, связанная в том числе с Европейским союзом.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Гренландия не является «естественной частью» Дании. Он заявил, что остров не был естественной частью ни Норвегии, ни Дании, а его присоединение стало результатом колониального завоевания. При этом, по словам Лаврова, то, что нынешним жителям может быть комфортно в существующем статусе, не отменяет того факта, что проблема бывших колониальных владений становится все более острой.

Новая волна обсуждений вокруг Гренландии началась после заявлений президента США Дональда Трампа. Он неоднократно говорил о необходимости присоединения острова к США. Еще в первый срок Трамп предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выражал уверенность, что ее можно аннексировать. Ранее заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер также ставил под сомнение право Дании контролировать остров и заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов.

Гренландия входит в состав Дании как автономная территория. В 1951 году США и Дания подписали Договор о защите Гренландии, дополнив им союзнические обязательства в рамках НАТО. Согласно документу, Вашингтон обязался защищать остров в случае угрозы агрессии.

Читайте также: Стало известно, почему РФ может отказаться от участия в Совете мира.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше