Париж запросил проведение учений НАТО в Гренландии

Как писала The Financial Times, европейские дипломаты усомнились, не была ли отправка войск в Гренландию чрезмерно провокационным шагом, который мог быть неверно истолкован президентом США. При этом начальник штаба армии Дании Петер Бойсен заявил, что страна усиливает военное присутствие на острове, а военные отрабатывают в том числе «острые столкновения». Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен призвал жителей острова готовиться к возможному военному конфликту.