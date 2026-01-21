Захарова удивилась идее обсудить Гренландию с Трампом в сауне

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что была удивлена предложением президента Финляндии Александера Стубба обсудить вопрос Гренландии с президентом США Дональдом Трампом во время совместного посещения сауны.
Об этом она сказала в эфире радиостанции Sputnik. Захарова отметила, что речь идёт о предложении одного главы суверенного государства обсудить судьбу третьей суверенной территории в неформальной и расслабленной обстановке.
Она обратила внимание, что заявление финского лидера прозвучало практически одновременно с тем, как министр иностранных дел России Сергей Лавров комментировал тему Гренландии на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году. По словам Захаровой, Лавров высказывался по этому вопросу с опорой на документы, исторические факты и международно-правовую базу.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что обсуждение вопросов, затрагивающих судьбы людей и государств, требует серьёзного и ответственного подхода. Она добавила, что подобные инициативы, по её мнению, не соответствуют масштабу и значимости обсуждаемой тематики.
Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Соединённые Штаты заинтересованы в приобретении острова, мотивируя это вопросами национальной безопасности.
Ранее президент США также выступал с резкими заявлениями по другим международным вопросам. В частности, в интервью американским СМИ он пригрозил Ирану жёсткими мерами в случае невыполнения требований Вашингтона. Эти заявления прозвучали на фоне протестов в исламской республике, связанных с ухудшением социально-экономической ситуации.