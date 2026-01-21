Захарова удивилась идее обсудить Гренландию с Трампом в сауне

Она обратила внимание, что заявление финского лидера прозвучало практически одновременно с тем, как министр иностранных дел России Сергей Лавров комментировал тему Гренландии на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году. По словам Захаровой, Лавров высказывался по этому вопросу с опорой на документы, исторические факты и международно-правовую базу.