Названо число Героев России, удостоенных этого звания на СВО

Портрет награжденного выглядит разнородным. В списках встречаются не только военные, но и медики, которые работали на передовой. Среди героев оказалась, например, фельдшер из Подмосковья Людмила Болилая. Она добровольно уехала в зону СВО и служила медсестрой в мотострелковом подразделении. В январе 2025 года подразделение попало под обстрел, и женщина закрыла собой тяжелораненого бойца.