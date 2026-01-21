Названо число Героев России, удостоенных этого звания на СВО

За четыре года спецоперации минимум 472 участника получили звание Героя России. Такие цифры подсчитали «Ведомости» по открытым указам о награждении. Весной 2025 года министр обороны Андрей Белоусов называл другую оценку — 330 награжденных.
Самое заметное представительство среди героев оказалось у Кубани: 15 человек. По 14 — у Амурской и Волгоградской областей, Дагестана, ДНР, Приморья и Татарстана. Если же сравнивать количество награжденных с численностью трудоспособных мужчин, то в числе лидеров оказались Еврейская автономная область, Амурская область, Бурятия и Забайкальский край.
С момента учреждения звания Героя России в 1992 году эту награду получили примерно 1600 человек. Более четверти, если судить по открытым документам, пришлись на период спецоперации. Белоусов в мае 2025 года отдельно подчеркивал, что Героями России стали представители более 20 национальностей.
По данным Минобороны по итогам 2023 года, государственные награды за время СВО получили 320 тысяч человек.
Портрет награжденного выглядит разнородным. В списках встречаются не только военные, но и медики, которые работали на передовой. Среди героев оказалась, например, фельдшер из Подмосковья Людмила Болилая. Она добровольно уехала в зону СВО и служила медсестрой в мотострелковом подразделении. В январе 2025 года подразделение попало под обстрел, и женщина закрыла собой тяжелораненого бойца.
Звание получили и представители духовенства. Героем спецоперации стал 32-летний иерей из Пскова Антон Савченко, который выполнял обязанности помощника командира по работе с верующими. Он погиб в зоне СВО в 2025 году после удара HIMARS, спасая раненых.
Средний возраст Героя СВО, по подсчетам издания, составляет 37 лет. Из 472 награжденных 294 человека родились еще в СССР, а 22 — начиная с 2000 года.
Самым молодым героем назван 19-летний разведчик-снайпер Илья Каркавин из Алтайского края. Он погиб после ранения, полученного при выполнении задачи. Среди самых молодых также 20-летний радист-разведчик Эдуард Дьяконов из Иркутской области, который ценой жизни спас 13 сослуживцев в боях за Мариуполь.
Самым возрастным героем спецоперации оказался гражданский. Это 77-летний главврач больницы в Алешках Владимир Харлан. Он продолжал работу в условиях постоянных обстрелов и последствий разрушений, получил ранения при атаке беспилотника и потерял близких, но не покинул город. В числе самых возрастных также упоминается 69-летний командир казачьего батальона «Терек» полковник Владимир Попов, погибший под Клещеевкой.
Отдельно выделяются показатели малочисленных регионов. Еврейская автономная область дала трех Героев России: Андрея Ковтуна, Тимофея Матвеева и Николая Матреницкого. При этом численность трудоспособных мужчин в регионе на начало 2024 года оценивалась в 44 243 человека.
Точное число Героев России за участие в СВО официально не раскрывается: часть указов может быть закрыта. Поэтому оценки строятся на открытых документах, публикациях и биографиях.
На фоне роста числа награжденных в федеральной повестке закрепляется тезис о новой кадровой опоре страны. В феврале 2024 года президент Владимир Путин заявлял, что настоящей элитой должны считаться те, кто служит России, и на этой базе стартовала кадровая программа «Время героев». По данным «Ведомостей», в первом потоке обучение прошли 83 человека, среди них 21 Герой России.
