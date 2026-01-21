«Все всё понимают»: Медведев раскрыл истинную причину притязаний Трампа на Гренландию

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Дональд Трамп стремится навсегда войти в историю, сравнив его амбиции с действиями российского лидера Владимира Путина. По мнению Медведева, интерес Трампа к Гренландии продиктован этим желанием.
«Все всё понимают: ему нужно закрасить на картах мира остров в звёздно-полосатый колер (уже и карта им опубликована, включая Канаду с Венесуэлой) и встать в один ряд с отцами-основателями. Хочется навечно остаться в истории. И одновременно стать как Президент России», — написал Медведев в Telegram-канале.
Политик указал, что европейские лидеры, испытывая страх, могут предложить США широкие права на остров. Они готовы допустить там американские военные базы и разработку ресурсов.
Российский политик подчеркнул, что ситуация с Гренландией несравнима с возвращением Россией своих исторических земель. Он отметил, что остров никогда не принадлежал Соединённым Штатам.
Ранее Дональд Трамп объяснил, почему он с таким упорством добивается контроля над Гренландией. По словам президента США, острову отводится важная роль в создании системы противоракетной обороны «Золотой купол».