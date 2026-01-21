«Все всё понимают»: Медведев раскрыл истинную причину притязаний Трампа на Гренландию

«Все всё понимают: ему нужно закрасить на картах мира остров в звёздно-полосатый колер (уже и карта им опубликована, включая Канаду с Венесуэлой) и встать в один ряд с отцами-основателями. Хочется навечно остаться в истории. И одновременно стать как Президент России», — написал Медведев в Telegram-канале.