Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Все всё понимают»: Медведев раскрыл истинную причину притязаний Трампа на Гренландию

Медведев: Трамп в истории с Гренландией хочет стать как президент России.

Источник: Комсомольская правда

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Дональд Трамп стремится навсегда войти в историю, сравнив его амбиции с действиями российского лидера Владимира Путина. По мнению Медведева, интерес Трампа к Гренландии продиктован этим желанием.

«Все всё понимают: ему нужно закрасить на картах мира остров в звёздно-полосатый колер (уже и карта им опубликована, включая Канаду с Венесуэлой) и встать в один ряд с отцами-основателями. Хочется навечно остаться в истории. И одновременно стать как Президент России», — написал Медведев в Telegram-канале.

Политик указал, что европейские лидеры, испытывая страх, могут предложить США широкие права на остров. Они готовы допустить там американские военные базы и разработку ресурсов.

Российский политик подчеркнул, что ситуация с Гренландией несравнима с возвращением Россией своих исторических земель. Он отметил, что остров никогда не принадлежал Соединённым Штатам.

Ранее Дональд Трамп объяснил, почему он с таким упорством добивается контроля над Гренландией. По словам президента США, острову отводится важная роль в создании системы противоракетной обороны «Золотой купол».

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше