Противостояние Трампа и Макрона: причины конфликта и его хронология

Обострение между Макроном и Трампом в публичном поле началось после того, как американский лидер 20 января опубликовал в соцсети Truth Social скриншоты личных сообщений трех западных политиков: президента Франции, генсека НАТО Рютте и премьер-министра Норвегии Стере.
Макрон в письме назвал Трампа «милым другом» и заверил, что его позиция относительно Сирии схожа с позицией Белого дома. Французский лидер далее выразил уверенность, что США и Франция смогут вместе «совершить великие дела в отношении Ирана» и выразил недоумение относительно планов Трампа по Гренландии.
«Давай попробуем построить что-то великое: 1) я могу организовать встречу G7 после форума в Давосе во второй половине четверга [22 января] в Париже и пригласить Украину, Сирию и Россию в качестве наблюдателей; 2) давай вместе поужинаем в Париже в четверг, прежде чем ты вернешься в США», — цитирует сообщение Макрона РБК.
В британской газете The Guardian посчитали публикацию личной переписки оскорблением французского политика. Журналисты отметили, что ранее Дональд Трамп только пересказывал суть разговоров или письменных сообщений, но сейчас представил публике информацию «без фильтров».
«Публикация сообщения Макрона была призвана причинить боль, точно так же, как и сообщение с нападками на Кира Стармера было направлено на то, чтобы ранить», — говорится в материале.
Причиной поступка американского президента Guardian называет отказ Эмманюэля Макрона войти в состав Совета мира по сектору Газа, который является детищем Трампа и частью его мирного плана по урегулированию конфликта ХАМАС и Израиля на территории палестинского анклава.
Приглашение в совет было отправлено почти 60 главам государств, многие из них выразили согласие участвовать в его деятельности. Эмманюэль Макрон аргументировал свой отказ тем, что новая организация будет конкурировать с ООН.
Узнав о позиции Макрона, Трамп во время брифинга для журналистов в Белом доме спрогнозировал будущее французского коллеги.
«Знаете, Эммануэль [Макрон] надолго не задержится. <…> Как вы знаете, скоро его там уже не будет», — заявил политик.
Кроме того, он пообещал ввести 200% пошлины на французские вина.
На приглашение Макрона принять участие во внеочередном саммите «Большой семерки» в Париже, о котором идет речь в сообщении, Трамп ответил отказом.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что публикация личной переписки Трампом — его месть Трампа за такой же поступок. 18 января французский лидер обнародовал видео конфиденциального разговора с главой Белого дома. Темой беседы стал вопрос временного прекращения огня на Украине.
Еще одной причиной конфликта Трампа и Макрона может быть позиция последнего по Гренландии. Трамп открыто говорит о своих планах аннексировать остров, который является автономией Дании, а европейские политики пытаются отговорить его от захвата территории. Макрон, находясь в числе тех лидеров, кто привержен национальному суверенитету и независимости, объявил, что Франция направила военных в Гренландию для поддержки Дании вместе с другими европейскими странами.
Трамп в ответ предупредил о введении с 1 февраля новых таможенных пошлин в размере 10% на все товары Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии при ввозе в США.
Трамп не оставил без ответа заявление французского коллеги. «Я, честно говоря, не думаю, что они на самом деле понимают, что это значит, но при этом они уже применяют “торговые базуки”… И это срикошетит обратно», — пообещал политик в интервью телеканалу NewsNation.