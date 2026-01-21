Противостояние Трампа и Макрона: причины конфликта и его хронология

Еще одной причиной конфликта Трампа и Макрона может быть позиция последнего по Гренландии. Трамп открыто говорит о своих планах аннексировать остров, который является автономией Дании, а европейские политики пытаются отговорить его от захвата территории. Макрон, находясь в числе тех лидеров, кто привержен национальному суверенитету и независимости, объявил, что Франция направила военных в Гренландию для поддержки Дании вместе с другими европейскими странами.