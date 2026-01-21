Пентагон решил урезать участие США почти в 30 структурах НАТО

Минобороны США намерено сократить участие американских военных примерно в 30 структурах НАТО. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.
По данным издания, предстоящие изменения затронут около 200 военнослужащих. Речь идет о снижении вовлеченности США в работу почти трех десятков организаций альянса, включая центры передового опыта, где готовят силы НАТО по разным направлениям ведения боевых действий.
Источники утверждают, что Пентагон не планирует проводить резкие увольнения. Вместо этого в ведомстве собираются просто не заменять сотрудников по мере окончания их сроков службы. Из-за этого сокращение может растянуться на несколько лет.
Урезание коснется, в том числе, консультативных групп по энергетической безопасности, морским боевым операциям, специальным операциям и разведке.
При этом подчеркивается, что решение обсуждалось несколько месяцев и не связано с напряженностью между Вашингтоном и союзниками по НАТО из-за ситуации вокруг Гренландии.
Ранее 20 января президент США Дональд Трамп заявил, что сила НАТО держится на участии США. По его словам, альянс настолько силен, насколько сильны сами Соединенные Штаты, а без Вашингтона блок не обладает серьезной мощью.
