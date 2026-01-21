Ричмонд
Медведев: Трамп хочет навечно остаться в истории и стать как Путин

Президент США Дональд Трамп хочет навечно остаться в истории и одновременно стать как президент России Владимир Путин. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя претензии главы Белого дома на Гренландию.

Источник: Life.ru

По словам российского политика, Трампу не нужны полезные ископаемые самого большого острова в мире. Не хочет он и ракетных шахт с аэродромами, которые расположены на Гренландии. Истинная цель американского президента заключается в другом, уверен Медведев.

«Все всё понимают: ему нужно закрасить на картах мира остров в звёздно-полосатый колер (уже и карта им опубликована, включая Канаду с Венесуэлой) и встать в один ряд с отцами-основателями. Хочется навечно остаться в истории. И одновременно стать как Президент России», — заявил политик.

Однако последнее невозможно, подчеркнул Медведев, ведь Россия в ходе СВО вернула свои исторические земли. Случай Гренландии же иной. Она никогда не входила в состав США, несмотря на ряд попыток купить её.

Ранее глава Белого дома в соцсетях разместил картинку на тему Гренландии. На рисунке он, вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио водружают американский флаг на территории острова. Сегодня американский президент выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где, как ожидается, будет говорить о датском острове.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

