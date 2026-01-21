Медведев: Европа будет убеждать Трампа принять полную опеку над Гренландией

Европа будет убеждать президента США Дональда Трампа принять полную опеку над Гренландией. Об этом в среду, 21 января, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, тему Украины отодвинули на второй план на конференции в швейцарском Давосе. Медведев считает, что «трусливые европейские петушки» будут убеждать американского лидера оставить Гренландию в собственности Датского королевства, но он получит полную свободу действий на острове.
При этом российский политик уверен, что это не конечная цель Трампа. По его мнению, глава Белого дома хочет захватить как можно больше территорий и стать в один ряд с отцами-основателями.
— Вопрос между тем совсем не только в очевидном желании президента США. Хотя все с упоением расписывают, как возбужденный Гаргантюа Трамп проглотит огромный кусок земли. И потом смачно плюнет липкой слюной в сморщенное лицо мерзкой старухи Европы, заодно превратив США во вторую по площади державу в мире. Трамп, конечно, торопится. Ведь его время неумолимо уходит. Пора вписать свое имя золотыми буквами в скрижали истории, — написал Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что США могут устроить вторжение на остров, поэтому населению и властям необходимо к этому подготовиться.
Депутат Европарламента от Дании Андерс Вистисен во время выступления нецензурными словами «послал» президента США Дональда Трампа из-за его слов о намерении взять под контроль Гренландию.
19 января также стало известно, что представители правительства Дании пропустят Всемирный экономический форум, который проходит в швейцарском Давосе, из-за обострения ситуации вокруг острова.