Медведев: Европа будет убеждать Трампа принять полную опеку над Гренландией

— Вопрос между тем совсем не только в очевидном желании президента США. Хотя все с упоением расписывают, как возбужденный Гаргантюа Трамп проглотит огромный кусок земли. И потом смачно плюнет липкой слюной в сморщенное лицо мерзкой старухи Европы, заодно превратив США во вторую по площади державу в мире. Трамп, конечно, торопится. Ведь его время неумолимо уходит. Пора вписать свое имя золотыми буквами в скрижали истории, — написал Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.