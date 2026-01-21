«‎Возбуждённый Гаргантюа»: Медведева увлёк Давос из-за попыток Трампа «‎сожрать» Гренландию

При этом зампред Совбеза подчеркнул, что Дональду Трампу важно не временное управление территорией, а символическое присоединение и историческое наследие. Он указал, что Гренландия никогда не была связана с Соединёнными Штатами, в отличие от территорий, которые Россия, по его словам, вернула в ходе СВО и по итогам референдумов.