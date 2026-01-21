«‎Возбуждённый Гаргантюа»: Медведева увлёк Давос из-за попыток Трампа «‎сожрать» Гренландию

«Бессмысленное мероприятие в Давосе обещает стать интересным. Вместо набившей оскомину дохлой Украины будут обсуждать мёрзлую Гренландию… Трампу нужно закрасить на картах мира остров в звёздно-полосатый колер и навечно остаться в истории», — пишет Медведев.
Политик отметил, что вместо прежних тем в центре внимания оказалась Гренландия, вокруг которой, по его мнению, разворачивается новый геополитический торг. Он считает, что европейские государства готовы фактически передать США полный контроль над островом, сохранив лишь формальные признаки суверенитета Дании.
При этом зампред Совбеза подчеркнул, что Дональду Трампу важно не временное управление территорией, а символическое присоединение и историческое наследие. Он указал, что Гренландия никогда не была связана с Соединёнными Штатами, в отличие от территорий, которые Россия, по его словам, вернула в ходе СВО и по итогам референдумов.
«Хотя все с упоением расписывают, как возбуждённый Гаргантюа Трамп проглотит огромный кусок земли. И потом смачно плюнет липкой слюной в сморщенное лицо мерзкой старухи Европы, заодно превратив США во вторую по площади державу в мире», — пишет он.
Медведев также обратил внимание на возможную цену подобных амбиций — от трансформации НАТО до серьёзных изменений всей архитектуры безопасности. По его мнению, ключевой вопрос заключается в том, позволят ли американскому президенту реализовать такие планы, поскольку «ликвидация НАТО — это вам не похищение иностранного лидера, преданного своими соратниками в ослабленной стране». Так он намекнул на похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены.
Отметилось начало форума и публичной ссорой Макрона с Трампом. Армериканский лидер перед вылетом в Давос слил личную переписку с французским лидером. Он также резко прокомментировал сообщения об отказе Франции участвовать в Совете мира по Газе. А затем объявил, что Эмманюэль Макрон «никому не нужен». В своей же речи на форуме президент Франции в образе «терминатора» дерзко начал троллить Трампа.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.