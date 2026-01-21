Лишение сына Байдена госохраны включили в список «365 побед» Трампа

Белый дом включил лишение сына экс-президента США Джо Байдена Хантера в список достижений Дональда Трампа за 2025 год. Об этом говорится в документе «365 побед за 365 дней: возвращение президента Трампа знаменует собой новую эру успеха и процветания».
Напомним, что 18 марта 2025 года президент США Дональд Трамп объявил об отзыве госохраны, предоставленной детям бывшего главы государства Джо Байдена.
По словам Трампа, на охрану сына Байдена от первого брака выделялось 18 агентов за счёт налогоплательщиков.
Ранее Трамп заявил, что считает свой второй срок на посту более успешным по сравнению с первым и надеется, что войдет в историю как выдающийся лидер благодаря своему «охотничьему инстинкту».