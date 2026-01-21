Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лишение сына Байдена госохраны включили в список «365 побед» Трампа

Белый дом добавил лишение сына экс-президента США Джо Байдена Хантера Байдена в список достижений Дональда Трампа за 2025 год.

Источник: Аргументы и факты

Белый дом включил лишение сына экс-президента США Джо Байдена Хантера в список достижений Дональда Трампа за 2025 год. Об этом говорится в документе «365 побед за 365 дней: возвращение президента Трампа знаменует собой новую эру успеха и процветания».

Напомним, что 18 марта 2025 года президент США Дональд Трамп объявил об отзыве госохраны, предоставленной детям бывшего главы государства Джо Байдена.

По словам Трампа, на охрану сына Байдена от первого брака выделялось 18 агентов за счёт налогоплательщиков.

Ранее Трамп заявил, что считает свой второй срок на посту более успешным по сравнению с первым и надеется, что войдет в историю как выдающийся лидер благодаря своему «охотничьему инстинкту».

Узнать больше по теме
Биография Джо Байдена: детство, семья, карьера, фото
Джо Байден — действующий президент США, один из опытнейших политиков на мировой арене. Отказавшийся переизбираться на второй срок демократ прошел внушительный путь: разбираем основные моменты его местами трагической биографии.
Читать дальше