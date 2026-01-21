Ричмонд
«Крик ужаса»: в МИД РФ прокомментировали слова премьера Бельгии о рабском положении Европы

Захарова считает слова де Вевера о несчастном рабстве Европы криком ужаса.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о Европе криком ужаса. Своим мнением она поделилась в интервью изданию радио Sputnik.

«Это трагическая констатация европейской действительности… В этом смысле то, что сказал премьер-министр Бельгии, является криком о даже не помощи, а криком ужаса от того, до чего они себя сами довели», — резюмировала российский дипломат.

Напомним, Барт де Вевер заявил о зависимости ЕС от США, отметив разницу между счастливым вассалом и несчастным рабом. Захарова отметила, что политик говорит «с трагической обреченностью», осознавая, до чего довели Западную Европу. Дипломат отметила, что в Европе есть внутренний протест, который еще даст о себе знать.

Ранее KP.RU сообщил, что Захарова уверена — попытки Европы «наказать» Россию уже провалились. Более того, ЕС сейчас столкнулся с серьезными проблемами, вскоре альянс может стать настоящим посмешищем.

