Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о Европе криком ужаса. Своим мнением она поделилась в интервью изданию радио Sputnik.
«Это трагическая констатация европейской действительности… В этом смысле то, что сказал премьер-министр Бельгии, является криком о даже не помощи, а криком ужаса от того, до чего они себя сами довели», — резюмировала российский дипломат.
Напомним, Барт де Вевер заявил о зависимости ЕС от США, отметив разницу между счастливым вассалом и несчастным рабом. Захарова отметила, что политик говорит «с трагической обреченностью», осознавая, до чего довели Западную Европу. Дипломат отметила, что в Европе есть внутренний протест, который еще даст о себе знать.
Ранее KP.RU сообщил, что Захарова уверена — попытки Европы «наказать» Россию уже провалились. Более того, ЕС сейчас столкнулся с серьезными проблемами, вскоре альянс может стать настоящим посмешищем.