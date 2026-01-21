Ричмонд
В ЕК призвали ЕС не ограничивать себя при выборе ответных мер против США

Рибера: ЕС не должен ограничивать себя в необходимых ответных мерах против США.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. ЕС не следует отказываться от каких-либо шагов, которые могут быть необходимы для защиты интересов блока в случае повышения Штатами пошлин или изъятия ими Гренландии, у Брюсселя для этого есть меню возможных мер, заявила исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Тереза Рибера.

В субботу американский президент Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.

«(ЕС не следует — ред.) отказываться ни от чего, что может быть необходимо для защиты его интересов», — заявила Рибера в интервью газете Financial Times.

По ее словам, важно добиваться разрядки ситуации, но при этом быть готовыми принять дополнительные ответные меры.

Рибера указала на то, что у ЕС есть «меню возможных мер», однако не уточнила, о каких именно действиях идет речь. При этом она исключила применение норм регулирования цифровой сферы в качестве ответной меры.

«Мы не выбираем конфликты, провокации, сложности», — подчеркнула Рибера.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.

