В ЕК призвали ЕС не ограничивать себя при выборе ответных мер против США

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. ЕС не следует отказываться от каких-либо шагов, которые могут быть необходимы для защиты интересов блока в случае повышения Штатами пошлин или изъятия ими Гренландии, у Брюсселя для этого есть меню возможных мер, заявила исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Тереза Рибера.