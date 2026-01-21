Трамп вылетел в Давос на новом самолете после вынужденного возвращения на базу Эндрюс

Президент США Дональд Трамп смог вылететь на форум в швейцарском Давосе только со второго раза. В первый раз на борту самолета была обнаружена неисправность, и экипаж принял решение приземлиться на базе Эндрюс. Политик пересел на другой лайнер меньшего размера. Американская делегация на форуме значительно шире, чем обычно. Трамп честно признался журналистам, что он «понятия не имеет, что произойдет» в Давосе.