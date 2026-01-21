Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Это не похищение Мадуро»: Медведев считает, что Трампа может ждать провал в случае с Гренландией

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев усомнился в том, что президент США Дональд Трамп сможет включить Гренландию в состав своей страны. Своё мнение российский политик выразил в телеграм-канале.

Источник: Сергей Булкин/ТАСС

«Вопрос прежде всего в том, какую цену готов заплатить нынешний хозяин Белого дома для достижения этой цели. Ликвидация НАТО — это вам не похищение иностранного лидера, преданного своими соратниками в ослабленной стране. И, наконец, позволят ли Трампу сделать это…», — отметил Медведев.

Также зампред Совбеза РФ назвал главу Белого дома возбуждённым Гаргантюа за попытку «‎поглотить» Гренландию. По словам политика, «бессмысленный» Всемирный экономический форум в Давосе, где сегодня выступит Трамп, обещает стать интересным, ведь вместо «набившей оскомину дохлой Украины будут обсуждать мёрзлую Гренландию».

Ранее Дональд Трамп в своём аккаунте в социальной сети Truth Social разместил изображение, снова обратившее внимание на тему Гренландии. На рисунке он, вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио водружают американский флаг на территории острова.

Интерес США к Гренландии носит долговременный геополитический характер. На протяжении более двух веков Соединённые Штаты рассматривали крупнейший остров мира как стратегический актив, что проявлялось в исследовательских миссиях, предложениях о покупке территории, а также в интенсивном военно-политическом взаимодействии в периоды Холодной войны и в новейшее время.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше