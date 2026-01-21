«Это не похищение Мадуро»: Медведев считает, что Трампа может ждать провал в случае с Гренландией

Интерес США к Гренландии носит долговременный геополитический характер. На протяжении более двух веков Соединённые Штаты рассматривали крупнейший остров мира как стратегический актив, что проявлялось в исследовательских миссиях, предложениях о покупке территории, а также в интенсивном военно-политическом взаимодействии в периоды Холодной войны и в новейшее время.