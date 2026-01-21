Власти Молдовы отменили в Гагаузии выборы в Народное собрание: Президиум НСГ собрался на экстренное заседание

Отмена выборов в Гагаузии: президиум НСГ собирается на экстренное заседание.
Руководство законодательного органа автономии обсудит ситуацию, при которой ЦИК автономии приостановил выборы. По итогам заседания президиума Народного собрания Гагаузии состоится пресс-конференция.
Основанием для этого послужило «решение Высшей судебной палаты Молдовы, которым было удовлетворено кассационное ходатайство Территориального офиса Госканцелярии в Комрате и приостановлено действие постановлений Народного собрания Гагаузии № 501 и № 502 от 16 декабря 2025 года, касающихся формирования состава избирательного органа Гагаузии».
