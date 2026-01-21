Министерство иностранных дел Молдавии ранее объявило о запуске процедур для полного выхода страны из Содружества Независимых Государств. Как ожидается, парламент страны рассмотрит документы о денонсации трех ключевых соглашений уже в следующем месяце. После одобрения решения депутатами и утверждением его Майей Санду, членство Молдавии в СНГ будет официально прекращено.
Я думаю, что выход из СНГ — это условие, которое поставили перед Санду за то, что ей «натянут» выборы в Европе. То есть это условие Урсулы, вот она его выполняет.
Политолог напомнил о решающей роли зарубежного электората, в первую очередь европейской диаспоры, в победе Майи Санду на предыдущих президентских выборах. Кроме того, Мартынов также указал на активную работу европейских спецслужб в Молдавии по «борьбе с дезинформацией», передают «РИА Новости».
Собеседник отметил, что Санду последовательно ведет антироссийскую политику. В качестве примеров он привел денонсацию соглашения о российских культурных центрах.
В ноябре правительство страны согласилось на денонсацию семи договоров, подписанных в рамках СНГ. В первом чтении парламент одобрил отмену двух из них: соглашения о безвизовом режиме для граждан СНГ и документа о принципах взимания косвенных налогов при экспорте/импорте товаров и услуг между странами содружества.
С 2022 года страна последовательно дистанцируется от постсоветских интеграционных структур: игнорирует заседания СНГ, где остается членом, и ЕАЭС, где имеет статус наблюдателя. Официально это объясняется необходимостью переориентировать экономику на западные рынки и привести законодательство в соответствие с европейскими стандартами. Президент Майя Санду неоднократно подчеркивала, что все шаги страны, включая готовящуюся денонсацию ряда соглашений с СНГ, подчинены стратегической цели евроинтеграции.