Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог: выход Молдавии из СНГ станет «ценой» президентства Санду

Западные кураторы Майи Санду, в частности Урсула фон дер Ляйен, могли поставить ей условие о выходе Молдавии из СНГ в обмен на поддержку на президентских выборах. Такое мнение в беседе с «РИА Новости» высказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Министерство иностранных дел Молдавии ранее объявило о запуске процедур для полного выхода страны из Содружества Независимых Государств. Как ожидается, парламент страны рассмотрит документы о денонсации трех ключевых соглашений уже в следующем месяце. После одобрения решения депутатами и утверждением его Майей Санду, членство Молдавии в СНГ будет официально прекращено.

Я думаю, что выход из СНГ — это условие, которое поставили перед Санду за то, что ей «натянут» выборы в Европе. То есть это условие Урсулы, вот она его выполняет.

Алексей Мартынов
политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ (цитата по «РИА Новости»)

Политолог напомнил о решающей роли зарубежного электората, в первую очередь европейской диаспоры, в победе Майи Санду на предыдущих президентских выборах. Кроме того, Мартынов также указал на активную работу европейских спецслужб в Молдавии по «борьбе с дезинформацией», передают «РИА Новости».

Собеседник отметил, что Санду последовательно ведет антироссийскую политику. В качестве примеров он привел денонсацию соглашения о российских культурных центрах.

В ноябре правительство страны согласилось на денонсацию семи договоров, подписанных в рамках СНГ. В первом чтении парламент одобрил отмену двух из них: соглашения о безвизовом режиме для граждан СНГ и документа о принципах взимания косвенных налогов при экспорте/импорте товаров и услуг между странами содружества.

На сегодняшний день Молдавия уже расторгла 64 из 255 соглашений, заключенных в рамках СНГ.

С 2022 года страна последовательно дистанцируется от постсоветских интеграционных структур: игнорирует заседания СНГ, где остается членом, и ЕАЭС, где имеет статус наблюдателя. Официально это объясняется необходимостью переориентировать экономику на западные рынки и привести законодательство в соответствие с европейскими стандартами. Президент Майя Санду неоднократно подчеркивала, что все шаги страны, включая готовящуюся денонсацию ряда соглашений с СНГ, подчинены стратегической цели евроинтеграции.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше