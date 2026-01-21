ЦИК Гагаузии заявил о невозможности проведения выборов в парламент

Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор» она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор «политической расправой по указке сверху» и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.