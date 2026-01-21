ЦИК Гагаузии заявил о невозможности проведения выборов в парламент

Парламент Гагаузской автономии (Народное собрание Гагаузии, НСГ) в составе Молдавии утвердил 16 декабря кандидатуры членов ЦИК региона, которые займутся подготовкой проведения местных парламентских выборов, сообщал портал Gagauzia 24. От местного парламента в состав ЦИК был утвержден Петр Захария, а в качестве резервного члена избиркома в случае отставки одного из представителей НСГ избрана Анна Дворникова. От исполнительного комитета в состав ЦИК назначены Виктор Булгар и Елена Димитрогло, а от судебных инстанций — проректор Комратского госуниверситета Георгий Султ.
«Центральная избирательная комиссия Гагаузии информирует, что проведение выборов депутатов Народного Собрания Гагаузии, назначенных на 22 марта 2026 года, в настоящее время является невозможным», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ЦИК в соцсети.
Поясняется, что основанием для этого послужило решение Высшей судебной палаты Молдавии, которым было удовлетворено кассационное ходатайство территориального офиса Госканцелярии в Комрате и приостановлено действие постановлений Народного Собрания Гагаузии № 501 и № 502 от 16 декабря 2025 года, касающихся формирования состава избирательного органа Гагаузии.
«Приостановление указанных актов действует до рассмотрения дела по существу. В условиях отсутствия легитимного и действующего состава избирательного органа осуществление избирательного процесса не представляется возможным», — подчеркивается в публикации.
Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы автономии Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с российскими властями, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор» она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор «политической расправой по указке сверху» и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.