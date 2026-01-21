Политолог раскрыл, смогут ли США отказаться от поддержки Киева

«Сохранить лицо можно, только получив прибыль. С Украины эту прибыль трудно получить», — подчеркнул политолог. Он уточнил, что упущенную выгоду Трамп стремится трансформировать в политический престиж или политические очки, но это возможно только в случае сотрудничества с Россией, каких-то успехов и не только при заключении мирного соглашения. Блохин добавил, что Трампа устроит сделка в экономической области или в сфере экономической стабильности.