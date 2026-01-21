Политолог раскрыл, смогут ли США отказаться от поддержки Киева

Сценарий отказа Белого дома в помощи Киеву собеседник «Ленты.ру» оценил, комментируя опасения чиновников Европы. Европейские политики предполагают, что Дональд Трамп может поставить на паузу отправку вооружения и денег Киеву, чтобы заставить их согласиться с аннексией Гренландии.
По мнению Константина Блохина, политика определяют его дела. Он уточнил, что европейцы понимают, что Киев больше не входит в круг интересов американского лидера, то, как он на практике демонстрирует свои приоритеты — сейчас США сосредоточены на Венесуэле, Иране, Гренландии и Китае.
«Они видят, что ему уже не до Украины, и отказ от поддержки Украины — это самый сильный рычаг и на саму Украину, и на европейцев, которые привыкли жить под американским зонтиком безопасности», — объяснил эксперт.
Американист не исключил, что Трамп может полностью перекрыть каналы помощи Киеву, но главе Белого дома важно выйти из Украины с достоинством, чтобы это не представлялось поражением, как бегство США из Афганистана.
«Сохранить лицо можно, только получив прибыль. С Украины эту прибыль трудно получить», — подчеркнул политолог. Он уточнил, что упущенную выгоду Трамп стремится трансформировать в политический престиж или политические очки, но это возможно только в случае сотрудничества с Россией, каких-то успехов и не только при заключении мирного соглашения. Блохин добавил, что Трампа устроит сделка в экономической области или в сфере экономической стабильности.
Ранее газета Financial Times рассказала о срыве подписания соглашения о помощи Киеву в Давосе. План по восстановлению Украины на 800 млрд долларов не смогли утвердить из-за разногласий США и Европы по Гренландии.