Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США выведут часть военных из НАТО на фоне эскалации вокруг Гренландии

Пентагон решил вывести 200 военных из НАТО на фоне роста напряженности из-за спора по Гренландии, сообщили источники WP и FT. Штаб альянса не видит серьезных опасений, поскольку масштаб сокращений там оценивают как небольшой.

Все новости РБК
Источник: AP 2024

США выведут 200 военнослужащих из НАТО и его консультативных групп, поскольку Пентагон стремится сократить свое присутствие в Европе на фоне эскалации между Вашингтоном и ЕС из-за разногласий по поводу Гренландии. Об этом сообщают The Financial Times (FT) и The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По словам чиновника, сокращение планировалось в течение нескольких месяцев. Пентагон будет выводить персонал постепенно, не заменяя его по окончании срока службы, сообщили собеседники FT.

По данным WP, США сворачивают свое участие почти в 30 структурах НАТО, включая специализированные центры передового опыта, которые занимаются подготовкой союзных войск по различным аспектам ведения войны. Участие США в этих центрах не прекращается полностью, уточнил собеседник издания.

По словам трех чиновников, под сокращение могут попасть консультативные группы по энергетической безопасности и военно-морским операциям НАТО. Два других официальных лица добавили, что США также сократят представительство в структурах альянса, занимающихся спецоперациями и разведкой. При этом часть этих функций будет перенесена в другие подразделения, что смягчит последствия решения, пишет WP.

В штабе НАТО не видят серьезных поводов для беспокойства из-за предстоящего сокращения, поскольку его масштаб невелик, а у альянса было достаточно времени подготовиться, передает FT. Американский чиновник пояснил газете, что это взвешенная мера, которая отражает прогресс союзников в принятии на себя большей ответственности за свою оборону с начала президентства Дональда Трампа.

Кризис вокруг Гренландии обострился после того, как Трамп заявил о намерении установить контроль над автономной территорией, формально находящейся под контролем Дании. Он утверждает, что остров «окружен» российским и китайским флотом и является «абсолютно необходимым» для обороны Соединенных Штатов.

17 января Трамп объявил о введении с 1 февраля 10%-ных пошлин на товары из Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции. Эти меры, по его словам, будут действовать до достижения договоренностей о «полном и окончательном приобретении» Гренландии. С 1 июня ставка пошлин должна увеличиться до 25%.

В ответ европейские страны направили солдат в Гренландию для учений «Арктическая стойкость». Reuters сообщил, что власти Франции запросили о проведении учений НАТО в Гренландии. Кроме того, The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что страны Евросоюза рассматривают возможность введения ответных пошлин против США на сумму €93 млрд или ограничить доступ американских компаний на рынок блока.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше