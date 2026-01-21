Ричмонд
Пенсионерка рассказала, что от имени президента Молдовы пожилым людям перед выборами дарили мобильные телефоны: Это коррупция — кого надо коррупция

Просто так и якобы в рамках проекта курсов по повышению онлайн и прочей грамотности [видео]

Источник: Комсомольская правда

Пожилая женщина рассказала, как перед выборами от имени Майи Санду гражданам третьего возраста дарили… мобильные телефоны.

Просто так и якобы в рамках проекта курсов по повышению онлайн и прочей грамотности.

Эта коррупция перед выборами — она кого надо коррупция.

