Пенсионерка рассказала, что от имени президента Молдовы пожилым людям перед выборами дарили мобильные телефоны: Это коррупция — кого надо коррупция

Пожилая женщина рассказала, как перед выборами от имени Майи Санду гражданам третьего возраста дарили… мобильные телефоны.
Просто так и якобы в рамках проекта курсов по повышению онлайн и прочей грамотности.
Эта коррупция перед выборами — она кого надо коррупция.
