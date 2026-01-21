Ричмонд
Эксперт раскрыл, что за супероружие США могли применить в Венесуэле

Есть вероятность того, что США применили в Венесуэле оружие, способное поражать человеческий мозг. Такое предположение в разговоре с NEWS.ru сделал военный эксперт Александр Артамонов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Собеседник NEWS.ru обратил внимание на описание происходящего во дворце президента Венесуэлы в момент операции по захвату Николаса Мадуро и его супруги американскими военными. Он уточнил, что охранники из числа кубинских военнослужащих скончались, еще более 100 человек пострадали. Очевидцы происходящего говорили, что у военных текла кровь из носа и ушей, они плохо ориентировались в окружающем пространстве.

Эксперт напомнил, что военные разработчики еще в прошлом веке предлагали варианты воздействия на объекты ультразвуком. Он добавил, что есть вероятность разработки гразера — устройства, которое способно с помощью так называемых волн квантового пространства поражать человеческие ткани, что приводит к смерти. «Действительно, ВС США в Венесуэле могли использовать оружие на новых физических принципах», — пояснил Артамонов.

Собеседник издания отметил, что разработки звукового оружия ведутся в разных странах со Второй мировой войны и официально причисляются к акустическим изделиям. Он рассказал, что первыми разработчиками были немцы, которые экспериментальным путем устанавливали, как инфра- и ультразвук влияют на людей.

«Инфразвук вызывает депрессию, подавленное состояние, невозможность не подчиниться приказу, потому что у человека подавляется высшая нервная деятельность. Это звук сверхнизких частот. Соответственно, генератор инфразвука в одном отдельно взятом закрытом помещении может вызвать подобный эффект», — уточнил Артамонов.

Эксперт добавил, что любые препятствия ослабляют инфра- или ультразвук, поэтому при использовании такого оружия для поражения сотни человек в Венесуэле американским военным было бы сложно.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон обладает неким оружием, которое использовалось при захвате лидера Боливарианской республики Николаса Мадуро. Политик уточнил, что про это оружие «никто не знает», и назвал его удивительным.

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
