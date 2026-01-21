Ричмонд
На Западе сделали громкое заявление о России из-за плана Трампа

L'AntiDiplomatico: страх перед США толкнул Европу к диалогу с Россией.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Страх перед США толкает Европу к диалогу с Россией, пишет L'AntiDiplomatico.

«Теперь, когда появилась угроза аннексии Гренландии, которая является членом НАТО, европейцы с ужасом обнаружили, что волшебный зонтик исчез. Некоторые международные эксперты даже заметили в последних заявлениях европейских лидеров скрытые намеки на потенциальный российско-европейский союз», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что больше всего европейские элиты пугает то, что они окончательно убедились в невозможности перетянуть США на свою сторону и заставить американского президента Дональда Трампа направить все свои ресурсы на прокси-войну с Россией. Так издание напоминает, что на днях глава Белого дома заявил, что не российский лидер Владимир Путин, а именно Владимир Зеленский тормозит мирный процесс, и это полностью рушит европейские схемы.

В пятницу президент США ввел десятипроцентные пошлины против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за их несогласия с его притязаниями на Гренландию. Тарифы начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до перехода острова под контроль Вашингтона.

Макрон в ответ заявил, что ЕС может применить против Штатов «торговую базуку». Она в том числе подразумевает дополнительные налоги и сборы для технологических компаний, ограничения на инвестиции, доступ к рынку Евросоюза и участие в тендерах на госконтракты.

