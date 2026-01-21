В статье отмечается, что больше всего европейские элиты пугает то, что они окончательно убедились в невозможности перетянуть США на свою сторону и заставить американского президента Дональда Трампа направить все свои ресурсы на прокси-войну с Россией. Так издание напоминает, что на днях глава Белого дома заявил, что не российский лидер Владимир Путин, а именно Владимир Зеленский тормозит мирный процесс, и это полностью рушит европейские схемы.