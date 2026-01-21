Daily Star: в Британии смоделировали удар «Сарматом» по центру Лондона

Daily Star предполагает, что для удара по Лондону Москва выбрала бы ракету РС-28 «Сармат», получившую в классификации НАТО кодовое название «Сатана II». Эта новейшая российская сверхтяжелая межконтинентальная баллистическая ракета считается самой мощной и дальнобойной ракетой в мире.
РС-28 «Сармат» — ракета шахтного базирования. Ее полезная нагрузка составляет до 10 тяжелых ядерных боеголовок или 15 более легких.
Дальность действия РС-28 «Сармат» составляет около 18 000 километров, что позволяет ракете пролетать над Южным полюсом, поражать цели под неожиданными углами и обойти традиционную противоракетную оборону США. Кроме того, «Сармат» может использовать гиперзвуковые планеры, которые совершают зигзаги, чтобы избежать перехвата.
Издания поместило данные «Сармата» в ядерную карту Nuclear Secretity, чтобы увидеть последствия в случае удара по политическому центру Лондона, и, «мягко говоря, пришло в ужас».
Как пишет Daily Star, после удара «Сарматом» по центру Лондона:
Радиус действия огненного шара достигнет 3,14 километра (30,9 км²). Если огненный шар коснется земли, количество радиоактивных осадков значительно возрастет. Все, что окажется внутри огненного шара, будет уничтожено.
Радиус излучения составит 3,23 километра (32,7 км²). Доза ионизирующего излучения достигнет 500 рем. Большинство людей, которые попадут в указанный радиус, умрут примерно через месяц, а 15% выживших из-за воздействия радиации погибнут от рака.
Радиус сильного поражения при взрыве большой мощности (20 psi) охватит 4,26 километра (57 км²). При давлении в 20 psi массивные бетонные здания будут серьезно повреждены или разрушатся, а число жертв приблизится к 100%.
Умеренное поражение (5 psi) распространится на 8,96 километра (252 км²). При таком давлении разрушится большинство жилых зданий, а многие люди будут травмированы или погибнут. В коммерческих и жилых помещениях с большой вероятностью возникнет пожар, огонь будет распространяться.
Радиус легкого поражения (1 psi) составит 23 километра (1670 км²). Стекла в домах будут выбиты, что может привести к многочисленным травмам у людей, которые подойдут к окнам, увидев вспышку ядерного взрыва.
Радиус теплового излучения достигнет 25,4 километра (2020 км²). Люди получат ожоги третьей степени. Они часто бывают безболезненными, так как нервы разрушаются, и могут привести к серьезным рубцам, инвалидизаци и ампутации.
Издание отмечает, что этот логистический центр фигурировал в списках целей времен холодной войны. Здесь перерабатывается огромная часть природного газа и нефти Британии, что делает его «энергетическим легким» страны. Разрушение портов Халла перекроет пути снабжения продовольствием, а удар по близлежащим химическим заводам создаст токсичную, мертвую зону, не поддающуюся восстановлению.