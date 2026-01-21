Daily Star: в Британии смоделировали удар «Сарматом» по центру Лондона

Дальность действия РС-28 «Сармат» составляет около 18 000 километров, что позволяет ракете пролетать над Южным полюсом, поражать цели под неожиданными углами и обойти традиционную противоракетную оборону США. Кроме того, «Сармат» может использовать гиперзвуковые планеры, которые совершают зигзаги, чтобы избежать перехвата.