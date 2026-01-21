Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдавия крепко сидит на кредитной игле ЕС, заявила Захарова

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Молдавия прочно «сидит» на кредитной «игле» ЕС, социально-экономическая сфера страны полностью зависит от зарубежного финансирования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«По сути, социально-экономическая сфера Молдавии сейчас полностью зависит от внешнего, прежде всего есовского, финансирования. Страна прочно “сидит” на кредитной “игле” Евросоюза», — говорится в ее комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше