Молдавия крепко сидит на кредитной игле ЕС, заявила Захарова

«По сути, социально-экономическая сфера Молдавии сейчас полностью зависит от внешнего, прежде всего есовского, финансирования. Страна прочно “сидит” на кредитной “игле” Евросоюза», — говорится в ее комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.
