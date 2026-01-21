Бессент упрекнул Европу в бессознательном гневе из-за Гренландии

Министр считает, что Дональд Трамп при личной встрече сможет убедить европейцев изменить мнение, и выразил недоумение решением ряда стран об отправке военнослужащих в Гренландию. Бессант уточнил, что в этом случае не совсем понятен сигнал, который намеревались продемонстрировать лидеры Европы. «Мне это кажется довольно-таки сумасбродным», — добавил глава Минфина.