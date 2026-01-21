Ричмонд
Бессент упрекнул Европу в бессознательном гневе из-за Гренландии

Министр финансов США упрекнул европейских политиков в слишком эмоциональной реакции на инициативу американского лидера Дональда Трампа по аннексии Гренландии. Глава Минфина считает, что лидерам стран ЕС прежде следовало пообщаться с главой Белого дома на форуме в Давосе, пишет «Интерфакс».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Сделайте глубокий вдох, не поддавайтесь бессознательному гневу, который мы наблюдаем, и горечи. Почему бы вам не присесть, подождать прибытия президента Трампа и послушать его доводы?» — цитирует Бессента «Интерфакс» со ссылкой на CNN.

Министр считает, что Дональд Трамп при личной встрече сможет убедить европейцев изменить мнение, и выразил недоумение решением ряда стран об отправке военнослужащих в Гренландию. Бессант уточнил, что в этом случае не совсем понятен сигнал, который намеревались продемонстрировать лидеры Европы. «Мне это кажется довольно-таки сумасбродным», — добавил глава Минфина.

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе проходит с 19 по 23 января. В мероприятии принимают участие лидеры ряда стран, в том числе США. Трамп смог прибыть на форум вовремя из-за неполадок с самолетом. Его выступление было назначено на 21 февраля в 16:30 по мск.

