Оазу Нантой считает соглашение о прекращении огня на Днестре в 1992 году препятствием на пути разрешения приднестровского конфликта: «Россия навязала Молдове принципы мирного урегулирования»

Оазу Нантой, экс-депутат от партии Майи Санду, предлагает считать юридически ничтожным соглашение о прекращении огня на Днестре, подписанное в июле 1992 года:
— К сожалению, Республика Молдова пережила военно-политическое поражение, поражение в результате фронтальной агрессии России. И Российская Федерация, как страна-агрессор, навязала положения этого соглашения от 21 июля 1992 года по поводу принципов мирного урегулирования.
Нантой добавил, что соглашение не выполняется в полной мере и вообще «это соглашение не было ратифицировано ни парламентом Республики Молдова, ни Российской Федерацией»:
— Следовательно, его юридическая ценность спорна, особенно учитывая, что этот договор узаконивает существование военизированных формирований неконституционного режима на левом берегу, потому что они входят в миротворческий механизм.
Он указал, что спустя годы действия соглашения теперь его следует считать «объективным препятствием на пути урегулирования конфликта».
