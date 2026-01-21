Фон дер Ляйен назвала Гренландию форпостом ЕС в ключевом регионе мира

«Гренландия — это не просто территория в ключевом регионе мировой карты, земля, богатая критически важным сырьем, стратегический форпост на развивающихся глобальных морских путях», — сказала она, трансляция заседания опубликована на сайте ЕП.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что судьба острова должна решаться его народом, однако ЕС готов к действиям, если этого потребует ситуация. Она отметила, что Европа находится «на перепутье», однако ЕС предпочел бы диалог с США для решения конфликта вокруг Гренландии.
«Но мы полностью готовы действовать, если это необходимо, единством, срочностью и решимостью», — добавила глава ЕК.
Президент США Дональд Трамп 17 января рассказал, что США вводят пошлины в размере 10% с возможностью повышения до 25% в отношении ряда государств Европы из-за ситуации вокруг Гренландии. Начиная с 1 февраля 2026 года тарифы коснутся Великобритании, Норвегии, Германии, Швеции, Франции, Дании, Нидерландов и Финляндии.
Позже, 20 января, глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС не стремится к конфликту с Соединенными Штатами, но намерен придерживаться своей позиции по Гренландии, имея в арсенале необходимые рычаги давления.
На следующий день, 21 января, глава минфина США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты завершают подготовку над торговым соглашением с Европейским союзом (ЕС), но пошлины в 10% всё равно введут в отношении ряда стран за отправку военных в Гренландию. Министр подчеркнул, что данная мера будет введена в том случае, если Дания добровольно не откажется от Гренландии.