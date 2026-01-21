Фон дер Ляйен назвала Гренландию форпостом ЕС в ключевом регионе мира

На следующий день, 21 января, глава минфина США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты завершают подготовку над торговым соглашением с Европейским союзом (ЕС), но пошлины в 10% всё равно введут в отношении ряда стран за отправку военных в Гренландию. Министр подчеркнул, что данная мера будет введена в том случае, если Дания добровольно не откажется от Гренландии.