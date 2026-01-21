Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фон дер Ляйен назвала Гренландию форпостом ЕС в ключевом регионе мира

Гренландия является для Евросоюза (ЕС) не просто территорией, а стратегическим форпостом в ключевом регионе мира. Об этом 21 января заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европейском парламенте.

Источник: AP 2024

«Гренландия — это не просто территория в ключевом регионе мировой карты, земля, богатая критически важным сырьем, стратегический форпост на развивающихся глобальных морских путях», — сказала она, трансляция заседания опубликована на сайте ЕП.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что судьба острова должна решаться его народом, однако ЕС готов к действиям, если этого потребует ситуация. Она отметила, что Европа находится «на перепутье», однако ЕС предпочел бы диалог с США для решения конфликта вокруг Гренландии.

«Но мы полностью готовы действовать, если это необходимо, единством, срочностью и решимостью», — добавила глава ЕК.

Президент США Дональд Трамп 17 января рассказал, что США вводят пошлины в размере 10% с возможностью повышения до 25% в отношении ряда государств Европы из-за ситуации вокруг Гренландии. Начиная с 1 февраля 2026 года тарифы коснутся Великобритании, Норвегии, Германии, Швеции, Франции, Дании, Нидерландов и Финляндии.

Позже, 20 января, глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС не стремится к конфликту с Соединенными Штатами, но намерен придерживаться своей позиции по Гренландии, имея в арсенале необходимые рычаги давления.

На следующий день, 21 января, глава минфина США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты завершают подготовку над торговым соглашением с Европейским союзом (ЕС), но пошлины в 10% всё равно введут в отношении ряда стран за отправку военных в Гренландию. Министр подчеркнул, что данная мера будет введена в том случае, если Дания добровольно не откажется от Гренландии.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше