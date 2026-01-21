Выход Молдавии из СНГ займет время согласно Уставу, заявила Захарова

«Необходимо, однако, понимать, что для прекращения членства в СНГ следует соблюсти соответствующие процедуры. Согласно статье 9 Устава СНГ, государство вправе выйти из Содружества, о чем оно за 12 месяцев письменно уведомляет Исполнительный комитет СНГ. После этого будет определена дата, от которой исчисляется этот годичный срок, и запущен процесс инвентаризации договоров и решений органов СНГ, стороной которых является выходящее государство», — говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства.