Выход Молдавии из СНГ займет время согласно Уставу, заявила Захарова

«Необходимо, однако, понимать, что для прекращения членства в СНГ следует соблюсти соответствующие процедуры. Согласно статье 9 Устава СНГ, государство вправе выйти из Содружества, о чем оно за 12 месяцев письменно уведомляет Исполнительный комитет СНГ. После этого будет определена дата, от которой исчисляется этот годичный срок, и запущен процесс инвентаризации договоров и решений органов СНГ, стороной которых является выходящее государство», — говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства.
«По итогам этой работы будут сформированы перечни международных договоров и решений, в которых покидающая организацию страна может остаться и которые прекращают для нее действие. Таким образом, выход из Содружества — не “одномоментный шаг”, причем соблюдение установленного порядка — часть международных обязательств Молдавии по отношению к остальным государствам СНГ, а не только к России», — подчеркнула Захарова.
В МИД напомнили, что Кишинев уже не первый год самоустраняется от работы в рамках СНГ, не принимает участие в заседаниях его уставных органов, не платит долевой взнос в единый бюджет, выборочно денонсирует соглашения, которые якобы не имеют добавленной стоимости для граждан республики.
«При этом Молдавия по-прежнему остается участницей порядка 200 международных договоров, заключенных в рамках Содружества и затрагивающих практически все сферы межгосударственных отношений», — отметила Захарова.
Ранее глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил, что ведомство начало необходимые процедуры для полного выхода республики из СНГ. Он заявил, что министерство сейчас находится в процессе разработки денонсации соглашений, лежащих в основе создания международной организации, а именно — учредительного соглашения СНГ и приложения к нему, а также устава СНГ.