Более 1,6 тысячи белорусов лишились ВНЖ в Литве за 2025 год

Так, по данным ведомства, было принято решение не выдавать ВНЖ в Литве 391 гражданину Беларуси при первом обращении. Еще 1023 человека получили отказ на обмен документа после истечения его срока действия. В 2024 году эти цифры составили 232 и 179 соответственно, а в 2023 году — 574 и 377.