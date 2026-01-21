Ричмонд
Более 1,6 тысячи белорусов лишились ВНЖ в Литве за 2025 год

МИНСК, 21 янв — Sputnik. Более 1,7 тысяч граждан Беларуси и России в минувшем году были признаны представляющими угрозу государственной безопасности и общественному порядку Литвы и получили отказ на вид на жительство в республике, такие данные привел департамент миграции при МВД страны.

В ведомстве пояснили, что был проведен сбор и оценка общедоступной и необщедоступной информации и данных, полученных от Департамента госбезопасности. В итоге было установлено, что угрозу государственной безопасности Литвы представляют 1634 гражданина Беларуси.

«Это почти в три раза больше, чем в 2024 году, когда подобные решения были приняты в отношении 598 белорусов», — говорится в сообщении.

В общей статистике учитываются как отказы в выдаче ВНЖ Литвы, так и решения об их непродлении и аннулировании выданных ранее.

Так, по данным ведомства, было принято решение не выдавать ВНЖ в Литве 391 гражданину Беларуси при первом обращении. Еще 1023 человека получили отказ на обмен документа после истечения его срока действия. В 2024 году эти цифры составили 232 и 179 соответственно, а в 2023 году — 574 и 377.

По инициативе Департамента миграции также были аннулированы 214 ВНЖ для граждан Беларуси, которые еще оставались в силе (для сравнения — 175 было в 2024 году, 462 — в 2023 году).

Еще одному белорусу отказали в получении постоянного вида на жительство, а у пяти были аннулированы документы (три и девять в 2024 году, семь и восемь — в 2023-м).

Помимо того, за 2025 год были признаны угрозой государственной безопасности 87 граждан России (125 — в 2024 году).