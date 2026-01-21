Bild: правительство ФРГ запросило встречу Мерца с Трампом на форуме в Давосе

Ранее Мерц заявлял, что планирует встретиться с Трампом в среду, 21 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе в связи с угрозами президента США ввести новые пошлины против ряда стран, включая ФРГ. 21 января министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Трамп прибудет в Давос с опозданием примерно на три часа. Ранее самолет с американским лидером на борту вылетел в Цюрих после приземления на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном из-за неполадок. По данным пресс-пула Белого дома, Трамп пересел на самолет меньшего размера. Решение вернуться на авиабазу Эндрюс было принято после выявления неполадок в работе бортового электрооборудования.