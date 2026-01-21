Кубань попала в лидеры антикоррупционного рейтинга в условиях СВО

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что средняя сумма взятки по выявленным в первом полугодии 2025 года преступлениям составила на Кубани 708 тыс. руб. В прошлом году данный показатель составлял 345 тыс. руб., что говорит о более чем двукратном росте размера полученных взяток.