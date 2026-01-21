Додон назвал слова об объединении Молдавии с Румынией угрозой

Ранее президент Молдавии Майя Санду в подкасте The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика.
«Заявления Санду об объединении с Румынией — это опасная политическая безответственность, игра с огнем в стране, где вопрос идентичности, истории и суверенитета остается чувствительным и принципиальным», — сказал Додон в комментарии агентству.
По его словам, ни Молдавия, ни Румыния не готовы к такому шагу.
«Если говорить честно, ни Молдова, ни Румыния не готовы к такому шагу — ни юридически, ни экономически, ни с точки зрения общественного согласия», — отметил политик.
Додон подчеркнул, что с правовой точки зрения подобный сценарий противоречит основам государственности.
«Юридически это означает ликвидацию молдавского государства, что противоречит Конституции и воле абсолютного большинства граждан», — заявил политик.
Говоря об экономических последствиях, экс-президент указал на различия в социальных и финансовых системах двух стран.
«Экономически это шок: разный уровень доходов, налогов, социальных систем. Для Молдовы это будет не “объединение”, а поглощение, с потерей управляемости и социальной защиты», — сказал Додон.
Отдельно лидер отметил отсутствие общественного консенсуса.
«Большинство граждан Молдовы выступают за независимую, нейтральную, молдавскую республику, а не за исчезновение страны с карты. Навязывать такой сценарий — значит провоцировать раскол, конфликты и, в конечном счете, дестабилизацию», — заявил лидер молдавских социалистов.
По его словам, альтернативой является сохранение нейтрального курса страны.
«Я убежден: будущее Молдовы — в собственной государственности, в нейтралитете, в прагматичных отношениях и с Востоком, и с Западом, без антироссийской истерии, без унионизма, без НАТО, без военных блоков и навязанных нам санкционных режимов», — сказал Додон.
Экс-президент добавил, что вопрос выбора внешнеполитического курса не должен подменять национальные интересы.
«Мы не обязаны выбирать между чужими проектами. Мы обязаны сохранить Молдову — для всех ее граждан. Мы все молдаване, вне зависимости от этнического происхождения», — заключил Додон.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.