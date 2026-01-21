Ричмонд
Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 21 января: главное

Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые заявления, сделанные на брифинге пресс-секретарем президента России.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Кремль не раскрыл подробности встречи представителей России и США в Давосе.

Встреча [спецпредставителя президента РФ, главы РФПИ Кирилла Дмитриева с американской стороной в Давосе] была непубличной, все вопросы, которые касаются тематики урегулирования, они, конечно, происходят в закрытом режиме.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

СМИ будут проинформированы о новых контактах российского лидера Владимира Путина с представителями США, когда это произойдет.

Россия ждет информацию по обсуждениям украинского урегулирования США, ЕС и Киевом, а также выдвигаемых ими соображениях на этот счет.

Важно услышать те предложения, которые в этой связи делаются.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Кремль считает, что за словами Трампа о новых вооружениях у США еще последуют разъяснения.

Спецслужбы РФ выполняют свою работу по сбору и анализу информации о зарубежных вооружениях.

Подмосковные власти в контакте с пекарней «Машенька», владелец которой обращался на прямую линию президента РФ Владимира Путина.

21 января Владимир Путин обсудит на совещании с правительством вопрос поддержки малого бизнеса в России в связи с налоговыми изменениями.

Вечером в среду возможно совещание президента с Советом безопасности РФ.

График в целом применяется, но при необходимости такие совещания могут собираться в любой момент. Здесь никаких правил на этот счет нет. Это по решению главы государства.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

22 января состоятся переговоры Владимира Путина с президентом Палестины Махмудом Аббассом. Палестинский лидер будет с рабочим визитом в РФ.

