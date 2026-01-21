Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 21 января: главное

Кремль не раскрыл подробности встречи представителей России и США в Давосе.
Встреча [спецпредставителя президента РФ, главы РФПИ Кирилла Дмитриева с американской стороной в Давосе] была непубличной, все вопросы, которые касаются тематики урегулирования, они, конечно, происходят в закрытом режиме.
СМИ будут проинформированы о новых контактах российского лидера Владимира Путина с представителями США, когда это произойдет.
Россия ждет информацию по обсуждениям украинского урегулирования США, ЕС и Киевом, а также выдвигаемых ими соображениях на этот счет.
Важно услышать те предложения, которые в этой связи делаются.
Кремль считает, что за словами Трампа о новых вооружениях у США еще последуют разъяснения.
Спецслужбы РФ выполняют свою работу по сбору и анализу информации о зарубежных вооружениях.
Подмосковные власти в контакте с пекарней «Машенька», владелец которой обращался на прямую линию президента РФ Владимира Путина.
21 января Владимир Путин обсудит на совещании с правительством вопрос поддержки малого бизнеса в России в связи с налоговыми изменениями.
Вечером в среду возможно совещание президента с Советом безопасности РФ.
График в целом применяется, но при необходимости такие совещания могут собираться в любой момент. Здесь никаких правил на этот счет нет. Это по решению главы государства.
22 января состоятся переговоры Владимира Путина с президентом Палестины Махмудом Аббассом. Палестинский лидер будет с рабочим визитом в РФ.