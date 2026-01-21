МИД РФ: денонсация договоров в рамках СНГ — это суверенное право Молдовы

Она отметила, что Кишинев уже не первый год самоустраняется от работы в рамках содружества: не принимает участие в заседаниях его уставных органов, не платит долевой взнос в единый бюджет, выборочно денонсирует соглашения, которые якобы не имеют добавленной стоимости для граждан республики.
«Тем не менее в самой стране его уже охарактеризовали как очередное свидетельство недальновидности внешнеполитического курса молдавских властей, делающих безоглядную ставку на взаимодействие с Евросоюзом и “обрубающих” многолетние связи со странами и международными организациями на евразийском пространстве», — указала дипломат.
Также она отметила, что Молдова по-прежнему остается участницей порядка 200 международных договоров, заключенных в рамках Содружества и затрагивающих практически все сферы межгосударственных отношений. По словам Захаровой, выход Молдовы из СНГ — это не одномоментный шаг, и займет определенное время согласно Уставу содружества.
«Необходимо, однако, понимать, что для прекращения членства в СНГ следует соблюсти соответствующие процедуры. Согласно статье 9 Устава СНГ, государство вправе выйти из Содружества, о чем оно за 12 месяцев письменно уведомляет исполнительный комитет СНГ. После этого будет определена дата, от которой исчисляется этот годичный срок, и запущен процесс инвентаризации договоров и решений органов СНГ, стороной которых является выходящее государство», — говорится в комментарии официального представителя МИД РФ.
Далее, пояснила Захарова, по итогам этой работы будут сформированы перечни международных договоров и решений, в которых покидающая организацию страна может остаться и которые прекращают для нее действие.
«Таким образом, выход из Содружества — не “одномоментный шаг”, причем соблюдение установленного порядка — часть международных обязательств Молдавии по отношению к остальным государствам СНГ, а не только к России», — подчеркнула дипломат.
Ранее глава МИД Молдовы Михаил Попшой сообщил, что ведомство начало необходимые процедуры для полного выхода республики из СНГ.