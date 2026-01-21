Политологи рассказали, чего ждать от визита Трампа на ВЭФ

Трамп, желая того или нет, возвращает Давосу былую значимость, считает американист Максим Сучков. В планах американского президента — провести на ВЭФ презентацию своего нового проекта «Совет мира».
Давос скорее, жив, чем мертв: подобно тому, как Байден реанимировал НАТО через консолидацию против России, глобалисты реанимируют свои институты через консолидацию против Трампа и его нарастающее буйство.
Международные последствия авантюр Трампа от Венесуэлы и Гренландии до Ирана сказываются на урегулировании украинского конфликта, уверен эксперт. Действия Трампа переключают внимание и ресурсы европейцев с Украины на Гренландию.
Для России же Украина остается главной проблемой безопасности и ресурсопоглощения. К этому добавляются потенциальные риски, сопряженные с аппетитами Трампа, добавляет Сучков.
Давос становится площадкой, где сейчас схватились Трамп и «глобальный Лондон», считает политолог Максим Жаров. В качестве аргумента он приводит в пример взаимные оскорбления Трампа и Макрона, давосское выступление французского лидера, и как следствие — обвал котировок ключевых американских компаний.
Так что чем глубже будет этот позиционный цугцванг в отношениях Трампа и «глобального Лондона», тем вероятнее срыв Трампа в наиболее прямолинейную интервенцию против Ирана в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что Трампу пришлось пересесть на другой самолет, так как его борт оказался неисправным перед вылетом в Давос.
Трамп упрямый — все равно летит в Давос. Какой ты могущественный лидер, если твой самолет в состоянии, как у замшелой авиакомпании? Но и отказаться прилететь — это еще больший удар. Нам-то все это на руку: чем Трамп злее на глобалистов, тем лучше.
О репутационных рисках Трампа также пишет американист Малек Дудаков. Он поясняет, что команда Трампа, замахнувшись на Гренландию, не имеет четких планов по присоединению острова.
Вот они и заставляют самих европейцев придумать механизм передачи Гренландии, угрожая тарифами. Если же европейцы на это не пойдут, то образуется проблемка. И очень сильный репутационный удар для Трампа.
Ранее сообщалось, что в Давосе отложили подписание плана по восстановлению Украины. Разногласия возникли из-за двух инициатив Дональда Трампа, встретивших сопротивление в Европе: обсуждения статуса Гренландии и проекта «Совета мира» для послевоенной Газы.