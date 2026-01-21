Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политологи рассказали, чего ждать от визита Трампа на ВЭФ

Президент США Дональд Трамп планирует провести на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) несколько встреч и выступить перед участниками форума. Редакция Новостей Mail узнала, что происходит в Давосе и собрала мнения экспертов о том, как Трамп может использовать эту площадку для продвижения своих идей. Подробнее — в материале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Трамп, желая того или нет, возвращает Давосу былую значимость, считает американист Максим Сучков. В планах американского президента — провести на ВЭФ презентацию своего нового проекта «Совет мира».

Давос скорее, жив, чем мертв: подобно тому, как Байден реанимировал НАТО через консолидацию против России, глобалисты реанимируют свои институты через консолидацию против Трампа и его нарастающее буйство.

Максим Сучков
директор Института международных исследований МГИМО

Международные последствия авантюр Трампа от Венесуэлы и Гренландии до Ирана сказываются на урегулировании украинского конфликта, уверен эксперт. Действия Трампа переключают внимание и ресурсы европейцев с Украины на Гренландию.

Для России же Украина остается главной проблемой безопасности и ресурсопоглощения. К этому добавляются потенциальные риски, сопряженные с аппетитами Трампа, добавляет Сучков.

Давос становится площадкой, где сейчас схватились Трамп и «глобальный Лондон», считает политолог Максим Жаров. В качестве аргумента он приводит в пример взаимные оскорбления Трампа и Макрона, давосское выступление французского лидера, и как следствие — обвал котировок ключевых американских компаний.

Так что чем глубже будет этот позиционный цугцванг в отношениях Трампа и «глобального Лондона», тем вероятнее срыв Трампа в наиболее прямолинейную интервенцию против Ирана в ближайшее время.

Максим Жаров
политолог

Профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов отметил, что по репутации Трампа нанесен большой удар. Эксперт добавил, что отрицательную роль также сыграла ситуация с возвращением президентского самолета после вылета в Давос.

Ранее сообщалось, что Трампу пришлось пересесть на другой самолет, так как его борт оказался неисправным перед вылетом в Давос.

Трамп упрямый — все равно летит в Давос. Какой ты могущественный лидер, если твой самолет в состоянии, как у замшелой авиакомпании? Но и отказаться прилететь — это еще больший удар. Нам-то все это на руку: чем Трамп злее на глобалистов, тем лучше.

Марат Баширов
политолог, профессор НИУ ВШЭ

О репутационных рисках Трампа также пишет американист Малек Дудаков. Он поясняет, что команда Трампа, замахнувшись на Гренландию, не имеет четких планов по присоединению острова.

Вот они и заставляют самих европейцев придумать механизм передачи Гренландии, угрожая тарифами. Если же европейцы на это не пойдут, то образуется проблемка. И очень сильный репутационный удар для Трампа.

Малек Дудаков
политолог

Ранее сообщалось, что в Давосе отложили подписание плана по восстановлению Украины. Разногласия возникли из-за двух инициатив Дональда Трампа, встретивших сопротивление в Европе: обсуждения статуса Гренландии и проекта «Совета мира» для послевоенной Газы.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше