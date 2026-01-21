Политологи рассказали, чего ждать от визита Трампа на ВЭФ

Трамп упрямый — все равно летит в Давос. Какой ты могущественный лидер, если твой самолет в состоянии, как у замшелой авиакомпании? Но и отказаться прилететь — это еще больший удар. Нам-то все это на руку: чем Трамп злее на глобалистов, тем лучше.