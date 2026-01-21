Литва лишила ВНЖ более 1600 белорусов в 2025 году

Указанная цифра в три раза больше той, которая была в 2024 году, когда решения про отказ в ВНЖ были приняты в отношении 598 белорусов. В департаменте миграции сообщили, что решение не выдавать ВНЖ в Литве при первом обращении было принято в отношении 391 белоруса. Кроме того, 1023 гражданина Беларуси получили отказ на обмен документа после истечения его срока действия. По инициативе Департамента были аннулированы 214 видов на жительства для граждан Беларуси, которые оставались в силе.