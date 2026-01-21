19fortyfive: «битва танков» — американский M1E3 против российского М-14

Издание подчеркивает, что сравнивать новейшие американский и российский танки сложно. В статье говорится, что американский M1E3 пока остается лишь образцом и его ждет долгий цикл разработки, прежде чем он достигнет эксплуатационного статуса и, тем более, будет готов к отправке на передовую. Российский Т-14 — это разработка десятилетней давности. Она практически завершена, но из-за приоритетов России в военное время «была отодвинута на второй план».