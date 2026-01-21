Ричмонд
19fortyfive: «битва танков» — американский M1E3 против российского М-14

Армия США в январе на автосалоне в Детройте продемонстрировала технический образец будущего танка M1E3 Abrams. Специализированный американский интернет-портал 19fortyfive сравнил его предварительные данные с возможностями российского танка М-14 и присудил победу одному из танков.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, от предыдущих версий Abrams новый танк отличается наличием «беспилотной» башни, гибридной дизель-электрической силовой установки и системы автоматического заряжания, которая позволяет сократить экипаж до трех человек.

Но сможет ли он противостоять российскому танку Т-14 «Армата», который многие в России называют лучшим танком в мире?

Живучесть

M1E3, предположительно, будет оснащен модульными комплектами брони для различных типов операций, а также системой активной и пассивной защиты в составе многоуровневой системы защиты танка.

Концепция живучести M1E3 включает возможности оставаться незамеченным, уклоняться от ударов и пробития, справляться с повреждениями. Для этого танк будет оснащен датчиками, ловушками, сетевыми возможностями, многослойней броней и системой активной защиты (КАЗ).

Для защиты Т-14 в России используют аналогичный подход. Речь идет о комплексе активной защиты бронетехники «Афганит», предназначенном для перехвата противотанковых ракет и снарядов, и капсуле для экипажа, защищенной реактивной и композитной броней.

На Т-14 экипаж не будет присутствовать в башне, а боеприпасы будут размещаться за броней с элементами защиты от взрывных воздействий. В результате попадание снарядов в башню не приведет к гибели экипажа, а «Афганит» сможет перехватить или уничтожить приближающиеся противотанковые средства.

Таким образом, Т-14 станет одним из самых защищенных танков в российской истории.

Мобильность

Проектировщики M1E3 решили отказаться от традиционного газотурбинного двигателя в пользу гибридной дизель-электрической силовой установки, чтобы устранить один из самых серьезных недостатков Abrams. В экспедиционных операциях он потребляет слишком много топлива, что усложняет оперативный темп и логистику.

Но новом танке будет установлен двигатель мощностью около 1000 лошадиных сил. Торсионную подвеску заменят на новую более легкую гидропневматическую систему, которая будет занимать меньше места.

Российский T-14 будет работать на дизельном двигателе 12Н360 с двойным турбонаддувом. Это обеспечит машине массой 55 тонн высокую скорость на дороге и хорошую проходимость по пересеченной местности. Кроме того, на Т-14 будет установлена новая коробка передач с 12 передачами вперед и 12 передачами назад.

Она поможет ему переломить прискорбную тенденцию: советские танки отличались низкими скоростями при движении назад.

Для снижения веса в танке используется гидропневматическая подвеска.

Датчики и ситуационная осведомленность

Внимание на M1E3 привлекает его электроника. Танк задуман как один из узлов в крупной «паутине уничтожения». Он оснащен бортовыми и внешними системами получения данных с использованием БПЛА; встроенным радаром для борьбы с БПЛА на удаленной боевой станции и программно-определяемыми возможностями дальнейшего развития.

Образец, показанный в Детройте, был снаряжен стабилизированным прицелом командира Leonardo DRS, боевым модулем с дистанционным управлением EOS R400 Mk2 RWS с радаром EchoGuard и модулями КАЗ.

Командир и наводчик получат в свое распоряжение мультиспектральные прицелы и лазерные дальномеры. Прицел командира обеспечивает обзор на 360 градусов: это необходимо, так как экипаж будет размещен в бронированной капсуле.

Кроме того, M1E3 оснащен многочисленными датчиками для систем КАЗ, лазерного оповещения и ситуационной осведомленности.

Российский Т-14 тоже будет интегрирован в сетевые операции и сможет получать и обобщать информацию из нескольких источников, что повысит осведомленность экипажа о ситуации на поле боя.

Электроника на Т-14 гораздо более совершенная и амбициозная, чем на предыдущих российских танках, отмечает американское издание.

Кто победит?

Издание подчеркивает, что сравнивать новейшие американский и российский танки сложно. В статье говорится, что американский M1E3 пока остается лишь образцом и его ждет долгий цикл разработки, прежде чем он достигнет эксплуатационного статуса и, тем более, будет готов к отправке на передовую. Российский Т-14 — это разработка десятилетней давности. Она практически завершена, но из-за приоритетов России в военное время «была отодвинута на второй план».

Но, если бы эти два танка встретились в бою, российский Т-14, скорее всего, победил благодаря своей более доработанной конструкции.

Более того, когда M1E3 будет готов к эксплуатации, ситуация почти наверняка изменится, добавляет издание.

