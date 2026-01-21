Ричмонд
Власти Ирана изымают имущество у поддержавших протесты компаний

Иранские власти начали конфисковывать имущество и ликвидировать бизнес поддержавших массовые протесты в стране. Об этом сообщает Financial Times. В отношении известных иранских спортсменов и актеров, высказывавшихся в поддержку протестующих, возбуждены уголовные дела.

Источник: AP 2024

Как уточнила прокуратура Тегерана, имущество тех, кого власти обвиняют в подстрекательстве к массовым беспорядкам, будет использовано для компенсации ущерба, нанесенного как частным лицам, так и государству.

По данным местных СМИ, в прямом или косвенном посредничестве терроризму были обвинены владельцы примерно 60 кафе. Кроме того, власти закрыли ведущую реформистскую газету Ирана Ham-Mihan за освещение протестов и работы государственных больниц. Еще одно новостное агентство и новостной портал обвиняются иранскими властями в распространении ложной информации.

Протесты в Иране начались в конце декабря после обвала национальной валюты и резкого роста цен. Президент США Дональд Трамп несколько раз угрожал ударить по Ирану в случае убийства протестующих, но 16 января заявил, что решил отказаться от атаки.

17 января господин Трамп заявил, что власти Ирана используют репрессии и насилие для управления. Он призвал к смене руководства страны. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил в гибели протестующих президента США. По последним оценкам, в ходе беспорядков в стране погибло 4−5 тыс. человек.

О том, как Дональд Трамп решил отложить удар по Ирану в долгий ящик, — в материале «Ъ» «И пусть Тегеран подождет».

