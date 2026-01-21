Ричмонд
Спецпосланник Трампа заявил о прогрессе в переговорах с Россией

В переговорах США и России по Украине достигнут большой прогресс. Об этом заявил спецпосланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стивен Уиткофф в интервью каналу CNBC.

Источник: Reuters

По словам спецпосланника, представители Украины заметили в урегулировании конфликта существенный прогресс, которого не было на протяжении нескольких лет. Он отметил, что подвижки в мирном процессе наблюдаются после встречи американской и украинской делегации в Женеве.

«Так что достигнут большой прогресс за последние шесть недель», — подчеркнул Уиткофф.

Ранее Уиткофф сообщил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным 22 января.

