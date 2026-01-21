Спецпосланник Трампа заявил о прогрессе в переговорах с Россией

По словам спецпосланника, представители Украины заметили в урегулировании конфликта существенный прогресс, которого не было на протяжении нескольких лет. Он отметил, что подвижки в мирном процессе наблюдаются после встречи американской и украинской делегации в Женеве.
«Так что достигнут большой прогресс за последние шесть недель», — подчеркнул Уиткофф.
Ранее Уиткофф сообщил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным 22 января.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше