Уиткофф приедет в Россию с Кушнером

Уиткофф приедет в Москву с Кушнером.

Источник: РИА "Новости"

ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что он и зять американского лидера Джаред Кушнер вылетят в Москву в четверг.

«Я еду в Москву с Джаредом… Мы с Джаредом вылетим в четверг вечером и прибудем в Москву поздно вечером», — заявил он в интервью агентству Блумберг, добавив, что после этого они отправятся в ОАЭ.

