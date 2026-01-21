Уиткофф приедет в Россию с Кушнером

ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что он и зять американского лидера Джаред Кушнер вылетят в Москву в четверг.
«Я еду в Москву с Джаредом… Мы с Джаредом вылетим в четверг вечером и прибудем в Москву поздно вечером», — заявил он в интервью агентству Блумберг, добавив, что после этого они отправятся в ОАЭ.
Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.Читать дальше