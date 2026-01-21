Ричмонд
Путин планирует 22 января встречу с Уиткоффом

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Встреча со спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом запланирована в графике президента РФ Владимира Путина. В Кремле рассчитывают, что она состоится, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: Пресс-служба Президента России

Ранее Уиткофф заявил телеканалу CNBC, что рассчитывает встретиться с российским лидером в четверг.

«Мы завтра ожидаем такой контакт, он есть в графике президента, — заявил представитель Кремля. — И завтра он состоится».

