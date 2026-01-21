Трамп: Иран будет стерт с лица земли, если угрозы в мой адрес продолжатся

Скорее всего (это, разумеется, только версия), подобное решение руководства Израиля было связано с причинами сугубо материального характера. Дело в том, что в ходе современных вооруженных конфликтов (в том числе и СВО) расход зенитных управляемых ракет и противоракет (ЗУР и ПР) превышает все мыслимые и немыслимые нормы. Все предыдущие расчетно-снабженческие единицы оказались превышены как минимум на порядок (а то и на два).