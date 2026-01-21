Reuters: США обеспокоены разрешением Британии на строительство посольства Китая

В статье говорится, что стремление Пекина построить крупнейшее посольство Китая в Европе, в самом сердце исторического Лондона, в здании Королевского монетного двора, повысило градус напряженности между Британией и США.
Американские политики возражали против размещения нового посольства рядом с секретными подземными коммуникационными кабелями и утверждали, что это будет иметь последствия для безопасности Британии, одного из партнеров США по разведывательному альянсу «Пять глаз» с Канадой, Австралией и Новой Зеландией. Одним из самых ярых «оппонентов» стал Майк Джонсон, спикер палаты представителей конгресса США.
По данным британского правительства, в Британии зарегистрировано 146 китайских дипломатов. По этому показателю Британия уступает только США. Противники планов Китая говорят, что строительство крупного посольства на выкупленном Пекином в 2018 году участке площадью 2 га приведет к увеличению числа дипломатических сотрудников и, следовательно, к увеличению числа шпионов, а новое здание послужит символом могущества Китая и предупреждением Западу.
На их взгляд, укрепление существующих дипломатических представительств Китая, расположенных по всему Лондону, может облегчить отслеживание подозреваемых в шпионаже.
В статье говорится, что службы безопасности могут отслеживать неожиданную потерю сигналов в кабелях, чтобы определить, прослушиваются ли они. Некоторые кабели можно перенести в другое место, а конфиденциальную информацию — зашифровать. Более того, они утверждают, что большая часть разведывательной деятельности Пекина ведется из Китая, а «большинство китайских шпионов» работают в бизнесе, аналитических центрах или научных кругах, а не в посольстве.
Посольство Китая в Лондоне также отмело опасения по поводу китайских шпионов и кибератак.
Николас Эфтимиадис, бывший офицер разведки США и специалист по Китаю, заявил, что британские службы безопасности недооценивают риски. «Разведывательные возможности США на несколько порядков превосходят возможности Британии. Но даже США не могут эффективно противостоять сбору разведданных Китаем», — сказал он.