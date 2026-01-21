Reuters: США обеспокоены разрешением Британии на строительство посольства Китая

В статье говорится, что службы безопасности могут отслеживать неожиданную потерю сигналов в кабелях, чтобы определить, прослушиваются ли они. Некоторые кабели можно перенести в другое место, а конфиденциальную информацию — зашифровать. Более того, они утверждают, что большая часть разведывательной деятельности Пекина ведется из Китая, а «большинство китайских шпионов» работают в бизнесе, аналитических центрах или научных кругах, а не в посольстве.