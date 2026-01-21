Партия «Батькивщина» собирает средства на залог для Тимошенко

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, обвиняемая в подкупе депутатов Верховной рады, заявила, что вся ее команда работает над сбором средств для внесения за нее залога, срок внесения которого завершается 21 января к концу дня.
«Честно вам скажу, что у меня таких личных финансов нет. И на эту минуту я эти средства внести не могу. Но я знаю, что вся моя команда, и мои депутаты, и члены партии, и все региональные структуры, что вся партия работает для того, чтобы все-таки не дать им меня арестовать», — сказала она журналистам на заседании суда, трансляцию которого ведет издание «Общественное. Новости» в YouTube канале.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило Тимошенко обвинения в попытке подкупа депутатов украинского парламента. 16 января суд определил ей меру пресечения в виде внесения залога в размере 33,3 млн гривен (около $760 тыс.). Позже издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщило, что внесено уже более третьей части установленной судом суммы залога за лидера политического объединения — 13,65 млн гривен (около $300 тыс.).