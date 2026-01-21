Ричмонд
Политолог: что грозит странам, отказавшимся войти в Совет мира

Американский лидер Дональд Трамп активизирует давление на государства, лидеры которых не приняли его приглашение вступить в Совет мира по Газе. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал политолог-американист Малек Дудаков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По мнению эксперта, президент США уже предупредил о введении дополнительных торговых пошлин в отношении ряда стран Европы. Собеседник NEWS.ru отметил, что для Британии и Германии 10% тарифы на ввоз товаров в Штаты могут привести к спаду производства и замедлению темпов экономического роста. «Если будет удар по экспорту, рецессия с высокой долей вероятности наступит», — уточнил американист.

Дудаков обратил внимание, что отрицательный ответ политиков из стран Европы на приглашение Дональда Трампа свидетельствует об усиливающихся разногласиях между бывшими союзниками — Белым домом и либеральными лидерами Европы. Политолог добавил, что Вашингтон уже их «отрезал» от переговоров по Украине.

«Трамп многих из них всерьез не воспринимает, учитывая, что у того же Макрона, например, остается всего лишь год на посту президента. У Стармера рейтинги очень низкие, его кабинет поддерживают лишь 10% британцев», — объяснил Дудаков.

Ранее L'AntiDiplomatico опубликовало материал о возможном возобновлении диалога Европы с Россией на фоне ухудшения отношений с США. В статье издания говорится, что европейцы поняли, что «волшебный зонтик» США исчез и Белый дом теперь отстаивает собственные интересы.

Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
