Встреча Путина с Уиткоффом намечена на 22 января. Американцы говорят о прогрессе

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил в интервью телекомпании CNBC, что надеется провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным 22 января. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил ТАСС, что мероприятие есть в графике президента.