Стубб указал на способность Европы защитить себя без американцев

В этот же день глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Гренландия является для Евросоюза (ЕС) не просто территорией, а стратегическим форпостом в ключевом регионе мира. Она отметила, что Европа находится «на перепутье», однако ЕС предпочел бы диалог с Соединенными Штатами для решения конфликта вокруг острова.