Стубб указал на способность Европы защитить себя без американцев

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европа способна защитить себя без участия США. Об этом он 21 января сообщил на панельной дискуссии Всемирного экономического форума в Давосе, трансляция выступления велась на сайте форума.

Источник: AP 2024

«Может ли Европа защитить себя? Мой ответ — однозначно да Без американцев», — отметил Стубб.

В качестве примера он привел воинскую обязанность в Финляндии, возможность мобилизовать 280 тыс. человек «в течение нескольких недель», а также наличие артиллерии, истребителей F-18 и заказанных F-35, а также другого вооружения. Политик также выразил сомнение, что Европе нужен дополнительный потенциал для защиты от США.

В этот же день глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Гренландия является для Евросоюза (ЕС) не просто территорией, а стратегическим форпостом в ключевом регионе мира. Она отметила, что Европа находится «на перепутье», однако ЕС предпочел бы диалог с Соединенными Штатами для решения конфликта вокруг острова.

До этого, 20 января, глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС не стремится к конфликту с Соединенными Штатами, но намерен придерживаться своей позиции по Гренландии, имея в арсенале необходимые рычаги давления.

