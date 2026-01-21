Стубб указал на способность Европы защитить себя без американцев

«Может ли Европа защитить себя? Мой ответ — однозначно да Без американцев», — отметил Стубб.
В качестве примера он привел воинскую обязанность в Финляндии, возможность мобилизовать 280 тыс. человек «в течение нескольких недель», а также наличие артиллерии, истребителей F-18 и заказанных F-35, а также другого вооружения. Политик также выразил сомнение, что Европе нужен дополнительный потенциал для защиты от США.
В этот же день глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Гренландия является для Евросоюза (ЕС) не просто территорией, а стратегическим форпостом в ключевом регионе мира. Она отметила, что Европа находится «на перепутье», однако ЕС предпочел бы диалог с Соединенными Штатами для решения конфликта вокруг острова.
До этого, 20 января, глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС не стремится к конфликту с Соединенными Штатами, но намерен придерживаться своей позиции по Гренландии, имея в арсенале необходимые рычаги давления.