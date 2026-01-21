Уиткофф заявил, что работа над мирным планом завершена на 90%

О достижении прогресса в урегулировании конфликта заявлял и сам Трамп. «Я хочу спасти жизни Все, что я могу сделать, — это остановить [конфликт]. И я думаю, что мы достигаем прогресса в этом», — сказал президент США. Также он заявил, что конфликт никогда бы не начался, если бы он был президентом в период с 2020 по 2024 год.